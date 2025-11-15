Президент «Барселоны» Лапорта рассказал о сроках возвращения команды на «Камп Ноу»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о возвращении команды на «Камп Ноу»

«Всё постоянно меняется. Мы проведём матч как можно раньше. Мне нравится назначать конкретные даты — это добавляет нужного давления. Эти сроки были прописаны в строительном контракте, но всегда возникают непредвиденные обстоятельства. Стадион уже готов принять игру, мы можем провести её при 27 000 зрителей. У Ханси пробежали мурашки, а игроки были в полном восторге.

Этот проект был запущен 15 лет назад, но одиннадцать из них фактически ничего не происходило. Когда мы пришли в 2021 году, решили, что его реализация необходима для устойчивого будущего клуба. Мы отсутствуем на стадионе два с половиной года и стремимся вернуться как можно скорее.

Выбор Limak? Я снова бы выбрал Limak — это само по себе многое говорит. Качество работ отличное, темп стабильный, пусть и не без неудобств. Но эти сложности мы постепенно преодолеваем.

Limak воспринимает этот проект как нечто исключительное, они ощущают дух команды, и я вижу, что их вдохновляет происходящее так же, как и нас.

«Камп Ноу» — это и реальность, и мечта болельщиков «Барселоны». Многие фанаты хотят снова пережить эти эмоции», — приводит слова Лапорты AS.

Напомним, на прошлой неделе команда провела открытую тренировку на модернизированной арене.

Молодая пара случайно увидела Месси на улице в Барселоне