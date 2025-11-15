Скидки
«Такие моменты нужно ценить». Дешам — о выходе сборной Франции на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился эмоциями после выхода команды на чемпионат мира — 2026.

«Для многих логично и нормально, что сборная Франции квалифицировалась, но не стоит превращать это в рутину — мы сами так не делаем. Я не самый эмоциональный человек, признаю это, но такие моменты нужно ценить. И мы будем там, тем более что у меня не было возможности увидеть Америку, когда я был игроком, так что, конечно, испытываю большую гордость», — приводит слова Дешама RMC.

Франция заняла первое место в группе D и досрочно получила путёвку на чемпионат мира — 2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике следующим летом.

