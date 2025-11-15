«Поясни, или мы с тебя спросим». Ультрас «Динамо» К обратились к Забарному из-за Сафонова

Группировка болельщиков киевского «Динамо» выразила недовольство в адрес защитника сборной Украины и «Пари Сен-Жермен» Ильи Забарного после того, как он, как предполагается, мог пожать руку российскому вратарю Матвею Сафонову.

Ранее «ПСЖ», где играют оба футболиста, опубликовал видео, на котором Забарный идёт по самолёту и приветствует одноклубников. Один из игроков носил два кольца, что вызвало предположения в СМИ и соцсетях, что это был Сафонов.

После этого на странице ультрас в соцсети было опубликовано обращение к Забарному: «Илья Забарный, поясни сам, или мы с тебя спросим».

Ранее главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подчеркнул, что Сафонов и Забарный действуют вне политического контекста и взаимодействуют исключительно в рамках командной работы. Напомним, Илья Забарный является воспитанником киевского «Динамо».

