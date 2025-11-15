Скидки
Антуан Гризманн определил цели на сезон для мадридского «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн определил цели на оставшуюся часть сезона для клуба.

«Мы хотим выиграть всё, что возможно, все турниры. Мы знаем, что это будет очень сложно, но клуб проделал большую работу, чтобы закрыть потребности состава. Теперь нужно играть с радостью, забивать голы и получать удовольствие от футбола — это самое важное, помимо побед и поражений», — приводит слова Гризманна AS.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей.

Действующее трудовое соглашение Гризманна с мадридским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Антуан Гризманн побил рекорд Лионеля Месси в чемпионате Испании
