Гасперини: мне нравится просыпаться утром и видеть Колизей

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини рассказал, что вдохновляет его по утрам в Риме.

«Мне нравится просыпаться утром и видеть Колизей — это точно хороший способ начать день», — приводит слова Гасперини журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Главный тренер «Ромы» был признан лучшим тренером октября в итальянской Серии А. Награду «Тренер месяца» присуждало жюри, состоящее из директоров спортивных СМИ.

После 11 сыгранных туров чемпионата Италии «Рома» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Лидирует с таким же количеством баллов миланский «Интер», опережая римский клуб по дополнительным показателям.

