Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Турция — Болгария. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Россия — Чили: во сколько начало товарищеского матча 2025, где смотреть прямую трансляцию

Россия — Чили: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 15 ноября, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Чили. Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступит Фирдавс Норсафаров из Узбекистана. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Чили занимает 56-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

В среду, 12 ноября, российская национальная команда провела товарищескую игру со сборной Перу. Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Материалы по теме
Россия играет с двукратным победителем Кубка Америки! Крутой матч с Чили в Сочи. LIVE
Live
Россия играет с двукратным победителем Кубка Америки! Крутой матч с Чили в Сочи. LIVE

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android