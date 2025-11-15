Россия — Чили: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 15 ноября, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Чили. Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступит Фирдавс Норсафаров из Узбекистана. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборная Чили занимает 56-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

В среду, 12 ноября, российская национальная команда провела товарищескую игру со сборной Перу. Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Как сборная России играет при Карпине: