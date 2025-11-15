Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 15 ноября

Сегодня, 15 ноября, пройдут четыре матча 19-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Расписание матчей Первой лиги 15 ноября (время московское):

08:00. «СКА-Хабаровск» – «Енисей»;

15:00. «Черноморец» – «Волга» Ульяновск;

15:30. «Торпедо» – «Ротор»;

18:00. «Нефтехимик» – «Урал».

На данный момент возглавляет турнирную таблицу Первой лиги «Урал» из Екатеринбурга, на счету которого 39 очков после 18 матчей. Второе место занимает воронежский «Факел», у которого также 39 очков. В зоне стыковых матчей за выход в РПЛ располагаются костромской «Спартак» и столичная «Родина» — у первых 33 очка, у вторых — 31. На последней строчке расположилась «Чайка» с 11 очками.