Турция — Болгария. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 на 15 ноября

Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира по футболу — 2026 на 15 ноября
Сегодня, 15 ноября, состоятся 10 матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 15 ноября (время московское):

17:00. Казахстан – Бельгия;
20:00. Лихтенштейн – Уэльс;
20:00. Турция – Болгария;
20:00. Грузия – Испания;
20:00. Кипр – Австрия;
22:45. Дания – Беларусь;
22:45. Греция – Шотландия;
22:45. Босния и Герцеговина – Румыния;
22:45. Швейцария – Швеция;
22:45. Словения – Косово.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Таблицы групп отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
