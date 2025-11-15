Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира по футболу — 2026 на 15 ноября

Сегодня, 15 ноября, состоятся 10 матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 15 ноября (время московское):

17:00. Казахстан – Бельгия;

20:00. Лихтенштейн – Уэльс;

20:00. Турция – Болгария;

20:00. Грузия – Испания;

20:00. Кипр – Австрия;

22:45. Дания – Беларусь;

22:45. Греция – Шотландия;

22:45. Босния и Герцеговина – Румыния;

22:45. Швейцария – Швеция;

22:45. Словения – Косово.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: