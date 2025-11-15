Скидки
Главная Футбол Новости

Нагельсман — о победе над Люксембургом: мы очень рады, что набрали три очка

Нагельсман — о победе над Люксембургом: мы очень рады, что набрали три очка
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался после победы над Люксембургом в матче 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года (2:0).

ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 5-й тур
14 ноября 2025, пятница. 22:45 МСК
Люксембург
Окончен
0 : 2
Германия
0:1 Вольтемаде – 49'     0:2 Вольтемаде – 69'    

«Мы очень рады, что набрали три очка, это важно в конечном счёте. Футбол — вид спорта, ориентированный на результат, и мы его добились. Тем не менее всё оказалось сложнее, чем мы ожидали. В первом тайме мы не выложились на полную с самого начала, но с 30-й минуты ситуация значительно улучшилась. Мы стали лучше контролировать игру и лучше оборонялись. Потребовалось много времени, чтобы найти свой ритм. У нас было много моментов, но мы не реализовали их в достаточном количестве. Во втором тайме мы проявили гораздо большую самоотдачу и забили два хороших гола. Мы заслужили пропустить гол, но не пропустили. Нам повезло», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Сборная Германии возглавляет турнирную таблицу отборочной группы А. Команда набрала 12 очков за пять матчей.

