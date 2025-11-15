Скидки
Турция — Болгария. Прямая трансляция
20:00 Мск
Зане — о сборной Германии: я невероятно рад вернуться

Зане — о сборной Германии: я невероятно рад вернуться
Комментарии

29-летний вингер «Галатасарая» Лерой Зане высказался о своём возвращении в сборную Германии после матча 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Люксембургом, в котором его команда победила со счётом 2:0.

ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 5-й тур
14 ноября 2025, пятница. 22:45 МСК
Люксембург
Окончен
0 : 2
Германия
0:1 Вольтемаде – 49'     0:2 Вольтемаде – 69'    

«Я невероятно рад вернуться, быть здесь с ребятами, играть в футбол. Это всегда здорово, и представлять страну — большая честь. У нас большие цели. Я рад, что смог сделать голевую передачу и оправдать доверие тренера. Я счастлив», — приводит слова Зане официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Футболист сыграл за сборную Германии впервые с июня 2025 года. Зане провёл на поле 79 минут и отметился голевой передачей.

Нагельсман — о победе над Люксембургом: мы очень рады, что набрали три очка
