Зане — о сборной Германии: я невероятно рад вернуться

29-летний вингер «Галатасарая» Лерой Зане высказался о своём возвращении в сборную Германии после матча 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Люксембургом, в котором его команда победила со счётом 2:0.

«Я невероятно рад вернуться, быть здесь с ребятами, играть в футбол. Это всегда здорово, и представлять страну — большая честь. У нас большие цели. Я рад, что смог сделать голевую передачу и оправдать доверие тренера. Я счастлив», — приводит слова Зане официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Футболист сыграл за сборную Германии впервые с июня 2025 года. Зане провёл на поле 79 минут и отметился голевой передачей.