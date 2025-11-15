РФС провёл встречу Валерия Карпина с детьми в «Сириусе»

Российский футбольный союз (РФС) провёл встречу главного тренера сборной России Валерия Карпина с учащимися Президентского лицея и гимназии «Сириус».

Пообщаться с Валерием Георгиевичем собралось более 100 ребят в возрасте от 7 до 12 лет из разных регионов страны. Победители и призёры всероссийских олимпиад, творческих и научных конкурсов задали тренеру более трёх десятков вопросов о футболе и не только.

Фото: Российский футбольный союз

Фото: Российский футбольный союз

«Эмоциональный фон после встречи с детьми в «Сириусе» сильно отличается от того, что порой оставляют официальные пресс-конференции. Замечательные вопросы, особенно про детство и развитие. И эта детская искренность дополнительно мотивирует. На сегодняшней встрече не было ни одного повода спросить в ответ: «Ну и?» — сказал Карпин.

Авторы наиболее интересных, по мнению наставника национальной команды, вопросов получили в подарок шарфы из специально выпущенной к завтрашнему матчу серии. А главный приз — футболку сборной России с собственным автографом Карпина — за лучший вопрос получила ученица 7Е класса Президентского лицея «Сириус» Есения Кузнецова.

Фото: Российский футбольный союз

Фото: Российский футбольный союз

Как сборная России играет при Карпине: