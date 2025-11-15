Расписание матчей 19-го тура Первой лиги — 2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В субботу, 15 ноября, стартует 19-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием матчей 19-го тура второго по силе российского дивизиона.

Расписание матчей 19-го тура Первой лиги (время — московское)

Суббота, 15 ноября:

08:00. «СКА-Хабаровск» – «Енисей»;

15:00. «Черноморец» – «Волга» Ульяновск;

15:30. «Торпедо» – «Ротор»;

18:00. «Нефтехимик» – «Урал».

Воскресенье, 16 ноября:

13:00. «Сокол» – «Факел»;

14:00. «Уфа» – «Арсенал» Тула;

15:00. «Челябинск» – «КАМАЗ»;

17:30. «Шинник» – «Чайка».

Понедельник, 17 ноября:

19:30. «Спартак» Кострома – «Родина».

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Урал», набравший 39 очков. На последней строчке расположилась «Чайка» с 11 очками.