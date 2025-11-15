Россия — Чили: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 18:00

Сегодня, 15 ноября, сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Чили. Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступит Фирдавс Норсафаров из Узбекистана. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборная Чили занимает 56-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Россия располагается на 30-й строчке.

В среду, 12 ноября, российская национальная команда провела товарищескую игру со сборной Перу. Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Как сборная России играет при Карпине: