Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Чили. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

СКА-Хабаровск — Енисей, результат матча 15 ноября 2025, счет 1:1, 19-й тур Первой лиги 2025/2026

«СКА-Хабаровск» и «Енисей» сыграли вничью в матче 19-го тура Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 19-го тура Лиги Pari, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и красноярский «Енисей». Игра прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Силантьев из Самары. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Россия — Лига PARI . 19-й тур
15 ноября 2025, суббота. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 1
Енисей
Красноярск
1:0 Цыпченко – 76'     1:1 Окладников – 90+4'    

Первый мяч в игре забил нападающий «СКА-Хабаровск» Дмитрий Цыпченко на 76-й минуте. Гости сравняли счёт на 90+4-й минуте. Отличился Андрей Окладников.

«СКА-Хабаровск» занимает восьмое место в Первой лиге с 25 очками после 19 проведённых матчей. «Енисей» располагается на 12-й строчке, у команды 21 набранное очко. Лидирует в чемпионате «Урал» из Екатеринбурга, имеющий в своём активе 39 очков. В топ-4 также входят воронежский «Факел» (39 очков), костромской «Спартак» (33) и московская «Родина» (31).

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Расписание матчей 19-го тура Первой лиги — 2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android