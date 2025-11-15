«СКА-Хабаровск» и «Енисей» сыграли вничью в матче 19-го тура Первой лиги

Завершился матч 19-го тура Лиги Pari, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и красноярский «Енисей». Игра прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Силантьев из Самары. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Первый мяч в игре забил нападающий «СКА-Хабаровск» Дмитрий Цыпченко на 76-й минуте. Гости сравняли счёт на 90+4-й минуте. Отличился Андрей Окладников.

«СКА-Хабаровск» занимает восьмое место в Первой лиге с 25 очками после 19 проведённых матчей. «Енисей» располагается на 12-й строчке, у команды 21 набранное очко. Лидирует в чемпионате «Урал» из Екатеринбурга, имеющий в своём активе 39 очков. В топ-4 также входят воронежский «Факел» (39 очков), костромской «Спартак» (33) и московская «Родина» (31).