Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Чили. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Казахстан — Бельгия: текстовая трансляция матча отбора к ЧМ-2026 начнётся в 17:00 мск

Казахстан — Бельгия: текстовая трансляция матча отбора к ЧМ-2026 начнётся в 17:00 мск
Комментарии

Сегодня, 15 ноября, состоится матч 9-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встретятся сборные Казахстана и Бельгии. Команды будут играть на стадионе «Астана-Арена» (Астана, Казахстан). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Донатасом Румшасом из Литвы. Начало игры — в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 9-й тур
15 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Казахстан
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Бельгии возглавляет турнирную таблицу отборочной группы J. Команда набрала 14 очков за шесть матчей. Казахстан находится на четвёртой строчке. У команды семь очков после семи проведённых игр.

Календарь отборочного турнира ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира ЧМ-2026 (Европа)
Материалы по теме
Германия обыграла Люксембург в матче отбора на ЧМ-2026 благодаря дублю Вольтемаде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android