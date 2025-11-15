AS: разговоры о наличии проблем в «Реале» не имеют оснований, Алонсо понимает ситуацию

Информация о наличии проблем внутри мадридского «Реала» или в раздевалке команды является безосновательной. Об этом сообщает AS.

По сведениям источника, футболисты по-прежнему доверяют главному тренеру Хаби Алонсо. Изначально они не поняли, зачем испанский специалист выпустил защитника Трента Александер-Арнольда в концовке матча Лиги чемпионов со своим бывшим клубом «Ливерпулем» (1:0). Однако на текущий момент это не является проблемой.

Подчёркивается, что Алонсо понимает, что команда потеряла стабильность, но тренер осознаёт сложность работы в «Королевском клубе» и не боится внешнего давления.

