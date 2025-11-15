Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Чили. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

AS: разговоры о наличии проблем в «Реале» не имеют оснований, Алонсо понимает ситуацию

AS: разговоры о наличии проблем в «Реале» не имеют оснований, Алонсо понимает ситуацию
Комментарии

Информация о наличии проблем внутри мадридского «Реала» или в раздевалке команды является безосновательной. Об этом сообщает AS.

По сведениям источника, футболисты по-прежнему доверяют главному тренеру Хаби Алонсо. Изначально они не поняли, зачем испанский специалист выпустил защитника Трента Александер-Арнольда в концовке матча Лиги чемпионов со своим бывшим клубом «Ливерпулем» (1:0). Однако на текущий момент это не является проблемой.

Подчёркивается, что Алонсо понимает, что команда потеряла стабильность, но тренер осознаёт сложность работы в «Королевском клубе» и не боится внешнего давления.

Материалы по теме
«Бавария» и «Реал» могут побороться за Смита из «Аз Алкмар» стоимостью £ 20 млн — DM

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android