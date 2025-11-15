Скидки
Россия — Чили. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Зоран Тошич прокомментировал увольнение Деяна Станковича из «Спартака»

Бывший футболист московского ЦСКА Зоран Тошич высказался об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

«Деян Станкович — мой партнёр по команде, у меня очень хорошее мнение о нём. Как тренер он показывал себя: выигрывал титулы там, где работал. Да, в «Спартаке» не получилось. Уважаю Деяна и как тренера, и как человека. Уверен, что у него получится в других командах. Про его работу в «Спартаке» не могу сказать, так как я не был в команде и рядом. Не знаю, почему его уволили. Я не очень слежу за «Спартаком», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

