Акинфеев: как ни крути, а зимой ЦСКА надо усиливаться

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказал мнение, что красно-синим нужно усиливаться, чтобы продолжать участие в гонке за победу в Мир РПЛ.

«Давайте пока не будем забегать далеко — сыграно только 15 туров. Были такие же удачные выступления при [тренерах] Алексее Березуцком, Викторе Гончаренко, когда команда уходила на зимний перерыв с разницей в очко или два очка от лидеров. Казалось, что всё будет хорошо, а весной оказывалось всё плохо.

Сейчас надо пока говорить осторожно и аккуратно. Как ни крути, а зимой надо усиливаться. И те команды, которым мы конкуренты и которые нам конкуренты, также будут это делать. Будет такая хорошая гонка, и мы надеемся, что из неё не выпадем. Хочется, чтобы ЦСКА был на вершине таблицы, тем более что давно этого не было. Чего я всячески желаю команде», — приводит слова Акинфеева ТАСС.

После 15 туров чемпионата России красно-синие набрали 33 очка и на текущий момент занимают второе место.

В нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в трёх из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

