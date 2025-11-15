Скидки
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Радимов объяснил, почему сборной России будет неудобно играть с Чили

Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился мнением, почему национальной команде будет неудобно играть с Чили в товарищеском матче, который состоится сегодня, 15 ноября.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В команде Чили происходит смена поколений. Но матч будет непростой. Команда хорошо владеет мячом, хорошо оснащена технически. И нашей сборной неудобно играть против такого соперника», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Матч между сборными России и Чили пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступит Фирдавс Норсафаров из Узбекистана. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

Сборная Чили занимает 56-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), а Россия — 30-е.

Как сборная России играет при Карпине:

