Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Чили. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юмтити: я просто хотел играть в футбол, читал книги о своей проблеме

Юмтити: я просто хотел играть в футбол, читал книги о своей проблеме
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-защитник «Барселоны» и сборной Франции Самуэль Юмтити рассказал как он пережил проблемы с коленом, из-за которых ему пришлось отказаться от футбола.

«После чемпионата мира мне нужно было время, чтобы разобраться в причинах проблемы и принять правильное решение о лечении. Большинство сказали, что операция мне не нужна. Оглядываясь назад, я понимаю, что это сильно повлияло на меня психологически, возможно, из-за приступов депрессии. Я даже не выходил из дома. Я невероятно много работал, тренировался по два-три раза в день, проходил подготовительный курс. У меня практически не было личной жизни, я не виделся с друзьями. Я просто хотел играть в футбол, читал книги о своей проблеме, перестал есть мясо и рыбу и придерживался невероятной диеты, которая помогла уменьшить воспаление. Оно было настолько серьёзным, что мне пришлось изменить рацион», — приводит слова Юмтити AS.

Карьера Юмтити достигла своего пика в 2018 году. Инъекция в колено позволила ему отправиться на чемпионат мира со сборной Франции, стать чемпионом и ключевым игроком команды. Но после чемпионата это решение вызвало проблемы, вынудившие игрока несколько раз перенести операцию, что положило конец его футбольной карьере.

Материалы по теме
Самуэль Юмтити рассказал о желании стать тренером
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android