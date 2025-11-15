Скидки
Россия — Чили. Прямая трансляция
Карпин назвал трёх звёзд футбола, которых он подписал бы при возможности

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин назвал трёх футболистов, которых он хотел бы подписать при наличии возможности.

– Если бы могли подписать любого игрока, кто бы это был? Трёх человек?
– Если трёх… Давайте выберем Мбаппе, Ямаля и… давайте ещё Кейна, — сказал Карпин во время встречи с учащимися Президентского лицея и гимназии «Сириус», организованной РФС.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и двумя результативными передачами. Ямаль сыграл 11 матчей, где забил шесть голов и сделал шесть ассистов. Кейн провёл 17 встреч во всех соревнованиях (23 гола и три ассиста).

