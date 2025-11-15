«Барселона» может усилить состав защитниками из «Баварии» и «Боруссии» Д — MD

«Барселона» собирает информацию о защитнике «Баварии» Деотшанкюле Юпамекано и защитнике дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербеке. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, 25-летний футболист «шмелей» может обойтись каталонскому клубу в € 40 млн. Контракт Юпамекано с немецким грандом рассчитан до лета 2026 года, поэтому не исключён вариант с бесплатным переходом игрока в «Барселону».

Подчёркивается, что сине-гранатовые по-прежнему следят за форвардом «Баварии» Гарри Кейном и нападающим «Боруссии» Серу Гирасси. Оба футболиста могут стоить € 65 млн.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: