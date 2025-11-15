Экс-президент федерации футбола Португалии жёстко высказался о Роберто Мартинесе
Бывший президент федерации футбола Португалии (FFP) Жилберту Мадаил в критической форме высказался о главном тренере национальной команды Роберто Мартинесе.
«Если бы я был президентом Португальской федерации футбола, Роберто Мартинес никогда бы не попал в сборную, но это уже в прошлом, и теперь это не имеет значения. Надеюсь, это был просто неудачный день, как это случается со всеми, и мы сможем переломить ситуацию и перейти от негатива к позитиву», — приводит слова Мадаила AS.
13 ноября в матче 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Португалии уступила команде Ирландии со счётом 0:2, что вызвало критику в адрес главного тренера национальной команды.
ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Ирландия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Пэрротт – 17' 2:0 Пэрротт – 45'
Удаления: нет / Роналду – 59'
