Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Чили. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин составил символическую сборную, включив в неё Яшина, Месси и Роналду

Карпин составил символическую сборную, включив в неё Яшина, Месси и Роналду
Комментарии

Главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин составил символическую сборную из действующих футболистов и игравших ранее.

«Вратарь — Лев Иванович Яшин. Из тех, чью игру я видел своими глазами, назову Нойера. Центральные защитники — Франко Барези и Паоло Мальдини. Роберто Карлос — правый защитник. Пусть будет ещё Франц Беккенбауэр. Из опорных полузащитников — Клод Макелеле, Андреа Пирло. Понятно, что в этой команде будут Месси и Криштиану Роналду. Плюс Гарри Кейн и Усман Дембеле», — сказал Карпин во время встречи с учащимися Президентского лицея и гимназии «Сириус», организованной РФС.

Материалы по теме
Карпин назвал трёх звёзд футбола, которых он подписал бы при возможности

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android