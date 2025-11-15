Карпин составил символическую сборную, включив в неё Яшина, Месси и Роналду

Главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин составил символическую сборную из действующих футболистов и игравших ранее.

«Вратарь — Лев Иванович Яшин. Из тех, чью игру я видел своими глазами, назову Нойера. Центральные защитники — Франко Барези и Паоло Мальдини. Роберто Карлос — правый защитник. Пусть будет ещё Франц Беккенбауэр. Из опорных полузащитников — Клод Макелеле, Андреа Пирло. Понятно, что в этой команде будут Месси и Криштиану Роналду. Плюс Гарри Кейн и Усман Дембеле», — сказал Карпин во время встречи с учащимися Президентского лицея и гимназии «Сириус», организованной РФС.

Топ-5 легенд футбола: