Де Лаурентис — о Гаттузо: он должен быть в состоянии вернуть Италию на чемпионат мира

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался о главном тренере сборной Италии Дженнаро Гаттузо.

Я знаю Гаттузо, он выиграл Кубок Италии со мной в «Наполи». У него отличный настрой, он упрямый и был отличным полузащитником. Он должен быть в состоянии вернуть Италию на чемпионат мира. Скорее всего, через плей-офф, но мы справимся», — приводит слова Де Лаурентиса итальянский журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети Х.

Сборная Италии занимает второе место в отборочной группе I, набрав 18 очков. Лидирует сборная Норвегии, у которой 21 очко. Этим командам предстоит встретиться между собой 16 ноября в рамках 10-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.