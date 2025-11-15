Игнатьев: сожалею, что мы не увидим у Чили культовых футболистов в матче со сборной России

Известный российский тренер Борис Игнатьев высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Чили.

«Состав сборной России на матч с чилийцами приблизительно ясен. Вряд ли выйдут те, кто играл с Перу. Хотелось бы увидеть другую игру — более динамичную и результативную. У Чили мы не увидим культовых игроков, далеко летать, по разным причинам их сегодня не будет. Это сожаление, потому что хотелось бы видеть противостояние наших игроков с ведущими футболистами мирового уровня.

Хотел бы увидеть серьёзное противостояние даже не на таком уровне, как с Перу. Там сборная России не довела дело до логического конца, не хватало внутреннего огня. Думаю, с Чили будет несколько по-иному. С нетерпением жду эту игру», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.