Россия — Чили. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Игнатьев: сожалею, что мы не увидим у Чили культовых футболистов в матче со сборной России

Известный российский тренер Борис Игнатьев высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Чили.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
«Состав сборной России на матч с чилийцами приблизительно ясен. Вряд ли выйдут те, кто играл с Перу. Хотелось бы увидеть другую игру — более динамичную и результативную. У Чили мы не увидим культовых игроков, далеко летать, по разным причинам их сегодня не будет. Это сожаление, потому что хотелось бы видеть противостояние наших игроков с ведущими футболистами мирового уровня.

Хотел бы увидеть серьёзное противостояние даже не на таком уровне, как с Перу. Там сборная России не довела дело до логического конца, не хватало внутреннего огня. Думаю, с Чили будет несколько по-иному. С нетерпением жду эту игру», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

