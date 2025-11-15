Скидки
Россия — Чили. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Ротен раскритиковал Федерацию футбола Франции за особое отношение к Мбаппе

Ротен раскритиковал Федерацию футбола Франции за особое отношение к Мбаппе
Комментарии

Бывший полузащитник сборной Франции Жером Ротен осудил решение национальной футбольной федерации отпустить нападающего и капитана «трёхцветных» Килиана Мбаппе из расположения команды в преддверии матча отбора к чемпионату мира с Азербайджаном (16 ноября), сославшись на повреждение лодыжки.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Азербайджан
Не начался
Франция
«Мы задавали себе вопрос на 80-й минуте [матча с Украиной], когда вели со счётом 4:0, кто бы мог выдумать травму, чтобы не поехать в Баку?

Мбаппе — капитан сборной Франции, к нему относятся по-особенному, ладно, но у него есть партнёры по команде. Вы действительно думаете, что все, кто едет в Баку, кто играет столько же или больше, чем Мбаппе, в течение года, не устали и хотят играть в этом ничего не определяющем матче? Нет. Но они едут, потому что должны ехать.

Пока ты выигрываешь, никто ничего не говорит. Принятие таких решений может привести к проблемам в раздевалке, и я по-прежнему убеждён, что есть игроки, которым надоело это благосклонное отношение [к Мбаппе]», — приводит слова Ротена Mundo Deportivo.

