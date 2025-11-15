Фил Фоден — о сборной Англии: потрясающе вернуться
Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден высказался о своём возвращении в состав сборной Англии после матча 9-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором его команда одержала победу над Сербией со счётом 2:0.
ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 9-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Англия
Окончен
2 : 0
Сербия
1:0 Сака – 28' 2:0 Эзе – 90'
«Потрясающе вернуться. Я так рад снова оказаться в составе с этими великолепными игроками, и мне это нравится. Думаю, я сыграл хорошо. Создал несколько моментов, но нам не повезло, что мы не всё реализовали. В целом я должен быть доволен результатом. Я могу играть на нескольких позициях и был рад выйти в качестве ложной девятки. Возможно, это раскроет мой потенциал. Только время покажет», — приводит слова Фодена England Football.
