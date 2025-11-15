Борис Игнатьев: в «Спартаке» хотелось бы видеть россиянина — такого же, как Романцев

Известный российский тренер Борис Игнатьев высказал мнение по поводу будущего главного тренера московского «Спартака».

«В «Спартаке» на посту главного тренера я хотел бы видеть россиянина, который знает природу предыдущих побед, когда во главе стояли Бесков, Романцев. Когда была комбинационная игра, в ту команду влюблена большая армия болельщиков. Хочется, чтобы она возродилась и радовала не только результатом, но и качеством игры.

Фамилии называть неправильно. Романцев тоже родился не сразу гением, ему помогали формировать тренерское мастерство, он подхватил направление Бескова. Хотелось бы такого человека, кто сделал бы из «Спартака» настоящую народную команду», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.