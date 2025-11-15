Экс-главу Федерации футбола Испании забросал яйцами родной дядя — Telecinco

Бывшего президента Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луиса Рубиалеса во время презентации книги закидал яйцами его собственный дядя Луис Рубен Рубиалес.
«Я настроен положительно. Луис не будет подавать на меня в суд? А зачем ему это делать?» — приводит слова дяди Рубиалеса Telecinco.
Мужчина кинул в бывшего президента RFEF три яйца, одно из которых попало ему в спину.
Напомним, летом 2023 года Рубиалес поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время церемонии вручения золотых медалей за победу на мировом первенстве. 10 сентября 2023 года 48-летний футбольный функционер покинул должности президента RFEF и вице-президента УЕФА.
Нападение на Луиса Рубиалеса во время пресс-конференции: