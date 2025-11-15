Скидки
Россия — Чили. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Японский игрок сломал ногу звезде сборной Ганы в товарищеском матче

Аудио-версия:
Комментарии

27-летний полузащитник «Лидс Юнайтед» Ао Танака нанёс тяжёлую травму полузащитнику «Тулузы» Абу Фрэнсису во время товарищеского матча между сборными Японии и Ганы, который состоялся 14 ноября и завершился победой японцев со счётом 2:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 ноября 2025, пятница. 13:20 МСК
Япония
Окончен
2 : 0
Гана
1:0 Минамино – 16'     2:0 Доан – 60'    

Неприятный инцидент произошёл на 51-й минуте, когда Ао Танака приготовился пробить с линии штрафной площади. Абу Фрэнсис попытался выскочить из-за спины, чтобы заблокировать мяч. Ганский игрок получил сильный удар ногой от Танаки, в результате чего сломал правую ногу.

Кадр из трансляции

Кадр из трансляции

Видео доступно в телеграм-канале «Чемпионата».

Игроки сборной Ганы сразу же подали сигнал медицинской бригаде. Полузащитнику «Тулузы» пришлось покинуть поле на носилках. По предварительным оценкам, восстановление может быть длительным.

Ао Танака сразу после замены Фрэнсиса направился в техническую зону Ганы и лично извинился перед тренером ганской сборной Отто Аддо за досадное столкновение.

Новости. Футбол
