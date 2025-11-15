«Барселона» намерена продлить контракт с защитником, интересующим «ПСЖ» — MD

«Барселона» ведёт переговоры о продлении контракта с 24-летним защитником Эриком Гарсией, заканчивающегося летом 2026 года. Цель сине-гранатовых заключается в достижении окончательного соглашения до конца нынешнего года. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, новое трудовое соглашение может быть рассчитано на четыре-пять сезонов. Сам Гарсия хочет продолжить карьеру в «Барселоне».

Сведения о работе над продлением контракта Гарсии заставили снизить интерес «ПСЖ» к испанскому футболисту. Однако если трудовое соглашение не будет пролонгировано до конца года, французский гранд способен активизировать усилия по подписанию защитника.

Гарсия играет за «блауграну» с лета 2021 года. За этот период принял участие в 131 матче во всех турнирах, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

