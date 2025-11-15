Карпин: тренер должен 11 миллионеров с повышенным эго подчинить командным интересам

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос о спорах, которые могут возникать между футболистами в команде.

– Как разруливаете споры между футболистами в своих командах?

– Споры между игроками случаются. У нас, футболистов, повышенное эго. Каждый думает, что он лучший, что надо показывать себя. Но даже великий Лионель Месси не стал бы самым лучшим, если бы вокруг него не было других хороших футболистов. Тренер должен 11 миллионеров с повышенным эго подчинить командным интересам, в этом и заключается, помимо всего, его работа. При таких исходных споры неизбежны, их приходится разруливать. Но они тоже могут идти на благо команды, — сказал Карпин во время встречи с учащимися Президентского лицея и гимназии «Сириус», организованной РФС.

