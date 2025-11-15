Пикфорд — о сборной Англии: хорошо, что есть такое разнообразие исполнителей

Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд высказался о модели игры сборной Англии после матча 9-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором его команда одержала победу над Сербией со счётом 2:0.

«Основа нашей футбольной команды — это иметь стабильность в защите и при этом создавать моменты в атаке. Это отличная черта, которой мы гордимся. У нас много вариантов. Хорошо, что есть такое разнообразие исполнителей и возможности для продвижения вперёд. Главное — держаться вместе, сохранять ту сплочённость, которая у нас уже есть, и двигаться вперёд. Мы хотим продолжать выигрывать футбольные матчи, но у нас также есть установка — играть «на ноль», и нам такое не может наскучить, потому что это приносит пользу», — приводит слова Пикфорда England Football.

После семи сыгранных матчей англичане занимают первое место в отборочной группе К, набрав 21 очко.