«Тренировать её должен Романцев». Аленичев составил сборную всех времён

Бывший полузащитник «Спартака» и «Порту» Дмитрий Аленичев составил свою сборную всех времён.

«Сборную всех времён мне составить несложно. В воротах — Дасаев. Далее четыре защитника — Кафу, Мальдини, Каннаваро и Алдаир. В полузащите будет пять человек: Хави, Иньеста, Тотти, Зидан и Деку. А в нападении — Роналдо, зубастик. При всём уважении к Месси и Криштиану Роналду мне то поколение поближе, поэтому назову его. А тренером этой команды должен был стать Олег Иванович Романцев, а в помощниках у него — Жозе Моуринью», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

Романцев занимал должность главного тренера «Спартака» с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год. Под его руководством красно-белые восемь раз выиграли Мир Российскую Премьер-Лигу. Аленичев играл за «Спартак» с 1994 по 1998 год. Полузащитник четыре раза становился чемпионом России.

