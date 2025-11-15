Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Чили. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тренировать её должен Романцев». Аленичев составил сборную всех времён

«Тренировать её должен Романцев». Аленичев составил сборную всех времён
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» и «Порту» Дмитрий Аленичев составил свою сборную всех времён.

«Сборную всех времён мне составить несложно. В воротах — Дасаев. Далее четыре защитника — Кафу, Мальдини, Каннаваро и Алдаир. В полузащите будет пять человек: Хави, Иньеста, Тотти, Зидан и Деку. А в нападении — Роналдо, зубастик. При всём уважении к Месси и Криштиану Роналду мне то поколение поближе, поэтому назову его. А тренером этой команды должен был стать Олег Иванович Романцев, а в помощниках у него — Жозе Моуринью», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

Романцев занимал должность главного тренера «Спартака» с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год. Под его руководством красно-белые восемь раз выиграли Мир Российскую Премьер-Лигу. Аленичев играл за «Спартак» с 1994 по 1998 год. Полузащитник четыре раза становился чемпионом России.

Материалы по теме
Дмитрий Аленичев высказался о борьбе за выживание в РПЛ

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android