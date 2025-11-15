В Израиле футболиста дисквалифицировали на 99 лет

Футболист молодёжной команды «Йермиягу Холон», которая выступает в третьем дивизионе чемпионата Израиля, получил дисквалификацию на 99 лет за избиение соперника, сообщает One.

17-летний футболист, имя которого не называется, после одного из матчей молодёжной лиги Израиля напал на соперника возле раздевалки и стал избивать. Инцидент был снят камерами наблюдения.

Клуб оштрафован на € 700. Кроме того, он условно лишен трёх очков с испытательным сроком в один год.

В «Йермиягу Холон» поддержали решение о дисквалификации и заявили об исключении игрока из состава. При этом отметили, что именно пострадавший футболист якобы спровоцировал конфликт.

Срок дисквалификации игрока завершится в 2124 году.