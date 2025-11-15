Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Чили. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Израиле футболиста дисквалифицировали на 99 лет

В Израиле футболиста дисквалифицировали на 99 лет
Комментарии

Футболист молодёжной команды «Йермиягу Холон», которая выступает в третьем дивизионе чемпионата Израиля, получил дисквалификацию на 99 лет за избиение соперника, сообщает One.

17-летний футболист, имя которого не называется, после одного из матчей молодёжной лиги Израиля напал на соперника возле раздевалки и стал избивать. Инцидент был снят камерами наблюдения.

Клуб оштрафован на € 700. Кроме того, он условно лишен трёх очков с испытательным сроком в один год.

В «Йермиягу Холон» поддержали решение о дисквалификации и заявили об исключении игрока из состава. При этом отметили, что именно пострадавший футболист якобы спровоцировал конфликт.

Срок дисквалификации игрока завершится в 2124 году.

Материалы по теме
Видео
Разгром и красивый гол — в видеообзоре матча отбора ЧМ-2026 Италия — Израиль
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android