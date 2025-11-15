Игрок «Спартака» Ву назвал сильнейшего российского футболиста

Защитник «Спартака» Кристофер Ву ответил, кто является лучшим российским футболистом из тех, кого он видел.

«Александр Головин из «Монако». Я играл против него несколько лет. Он очень хороший футболист.

У Головина много сильных качеств: он техничный и умный. Он может и забивать голы, и отдавать передачи», — приводит слова Ву Sport24.

Защитник перешёл в московский клуб из «Ренна» в минувшем сентябре. Также во Франции Ву играл за «Ланс» и «Нанси».

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. За этот период полузащитник принял участие в 241 матче во всех турнирах, в которых он отметился 36 голами и 40 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме Защитник «Спартака» Ву ответил, в чём РПЛ превосходит чемпионат Франции

Российские футболисты за рубежом: