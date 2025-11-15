Линекер — о Левандовском: один из лучших игроков под номером 9 всех времён

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер высказался о нападающем сине-гранатовых Роберте Левандовском.

«Для меня Левандовски — один из лучших игроков под номером 9 всех времён. Он отлично знает, как играть на этой позиции, и, кроме того, он прирождённый бомбардир. Он очень спокоен перед воротами, и я люблю его как нападающего», — приводит слова Линекера Marca.

В нынешнем сезоне Левандовски провёл за «Барселону» 12 матчей во всех турнирах, в которых он забил семь мячей. Действующее соглашение Роберта Левандовского с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2026 года.

Футболист также отметился тремя мячами и двумя результативными передачами в матчах группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года за сборную Польши.