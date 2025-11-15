Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Чили. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Линекер — о Левандовском: один из лучших игроков под номером 9 всех времён

Линекер — о Левандовском: один из лучших игроков под номером 9 всех времён
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер высказался о нападающем сине-гранатовых Роберте Левандовском.

«Для меня Левандовски — один из лучших игроков под номером 9 всех времён. Он отлично знает, как играть на этой позиции, и, кроме того, он прирождённый бомбардир. Он очень спокоен перед воротами, и я люблю его как нападающего», — приводит слова Линекера Marca.

В нынешнем сезоне Левандовски провёл за «Барселону» 12 матчей во всех турнирах, в которых он забил семь мячей. Действующее соглашение Роберта Левандовского с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2026 года.

Футболист также отметился тремя мячами и двумя результативными передачами в матчах группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года за сборную Польши.

Материалы по теме
Левандовски и Кристенсен могут перейти из «Барселоны» в «Фенербахче» — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android