Гари Линекер назвал фаворитов чемпионата мира — 2026 по футболу

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер назвал фаворитов предстоящего чемпионата мира 2026 года.

«Испания — один из главных фаворитов. У них фантастическая команда. У Англии очень хорошие игроки и шансы, но, как мы знаем, нашей стране очень сложно выиграть чемпионат мира. Я также думаю, что у Франции и Аргентины есть шансы, и не будем забывать, что у них всё ещё есть Месси, играющий на очень высоком уровне», — приводит слова Линекера Marca.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).