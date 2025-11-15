Скидки
Россия — Чили. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Футбол

Непомнящий: был разочарован игрой сборной России в матче с Перу

Российский тренер Валерий Непомнящий рассказал, что был разочарован игрой национальной команды в матче с Перу (1:1), и выразил надежду, что сегодняшняя встреча с Чили будет более интересной.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
«Я был несколько разочарован игрой сборной России в матче с Перу. С большой надеждой думаю о том, что матч с Чили будет гораздо интереснее. Если будем рассуждать о том, почему не удался прошлый матч, было несколько причин — игроки были недонастроены, в отличие от предыдущих матчей. Качество газона не позволяло вести быструю игру.

Почему я на это обращаю внимание? В последнее время наша сборная привержена быстрому и скоростному футболу. Состав позволяет играть в агрессивный футбол. В этот раз скорости сбросили и не были активны в обороне. Эти недостатки мы исправим», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Как сборная России играет при Карпине:

