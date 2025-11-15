Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Фото: капитанская повязка сборной России на игру с Чили, посвящённая Олимпиаде в Сочи

Пресс-служба сборной России в телеграм-канале показала капитанскую повязку национальной команды на товарищеский матч с Чили, который состоится сегодня, 15 ноября. Подчёркивается, что она посвящена Олимпийским играм в Сочи, прошедшим в 2014 году.

Фото: Пресс-служба РФС

Матч между сборными России и Чили пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступит Фирдавс Норсафаров из Узбекистана. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

Сборная России занимает 30-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), а Чили — 56-е.

В среду, 12 ноября, российская национальная команда провела товарищескую игру со сборной Перу. Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 1:1.

