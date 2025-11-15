Скидки
Клуб из России проявляет интерес к полузащитнику сборной Туниса — Галетти

Опорный полузащитник сборной Туниса и футбольного клуба «Монастир» Моэз Хадж Али интересен одной из российских команд, чьё название не уточняется. Также к 26-летнему игроку обратился топ-клуб из Марокко. Об этом сообщает журналист Руди Галетти на своей странице в социальной сети X.

Али выступает в составе «Монастира» с лета 2024 года. За этот период полузащитник принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

За сборную Туниса Али сыграл один матч, где не отметился результативными действиями.

