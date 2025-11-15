Бывший арбитр ФИФА Ховард Уэбб предстанет перед судом — The Sun

Бывший арбитр ФИФА Ховард Уэбб, являющийся руководителем судейского корпуса Англии (PGMOL), предстанет перед судом на следующей неделе после того, как организацию обвинили в разрушении карьеры женщины-судьи, сообщает The Sun.

Заявление подала бывшая судья Женской суперлиги (WSL) Лиза Бенн. Судья утверждает, что PGMOL отстранила её от игр после того, как она подала жалобу на бывшего помощника судьи Премьер-лиги Стива Чайлда, который применил к ней физическое насилие и угрожал на мужском турнире в 2023 году. В результате судья потеряла своё место в списке судей ФИФА и зарплату PGMOL в размере £ 20 тыс. в год после подачи жалобы.

В своём иске Бенн требует возмещения ущерба за прямую дискриминацию, притеснения, травлю и несправедливое увольнение.

Уэбб будет давать показания от имени судейского корпуса Англии.