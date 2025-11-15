Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Чили. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший арбитр ФИФА Ховард Уэбб предстанет перед судом — The Sun

Бывший арбитр ФИФА Ховард Уэбб предстанет перед судом — The Sun
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр ФИФА Ховард Уэбб, являющийся руководителем судейского корпуса Англии (PGMOL), предстанет перед судом на следующей неделе после того, как организацию обвинили в разрушении карьеры женщины-судьи, сообщает The Sun.

Заявление подала бывшая судья Женской суперлиги (WSL) Лиза Бенн. Судья утверждает, что PGMOL отстранила её от игр после того, как она подала жалобу на бывшего помощника судьи Премьер-лиги Стива Чайлда, который применил к ней физическое насилие и угрожал на мужском турнире в 2023 году. В результате судья потеряла своё место в списке судей ФИФА и зарплату PGMOL в размере £ 20 тыс. в год после подачи жалобы.

В своём иске Бенн требует возмещения ущерба за прямую дискриминацию, притеснения, травлю и несправедливое увольнение.

Уэбб будет давать показания от имени судейского корпуса Англии.

Материалы по теме
Ховард Уэбб поддержал решение арбитра отменить гол «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android