Непомнящий: Станкович не понял, какую ношу он взвалил на свои плечи в «Спартаке»

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об увольнении Деяна Станковича, возглавлявшего «Спартак».

«В «Спартаке» ничего не произошло. «Спартак», как всегда, из года в год, из века в век, радует нас этой непонятной ситуацией, что творится вокруг футбола. После эры Романцева всё так и продолжается. Это нормально, Станкович не понял, какую ношу он взвалил на свои плечи. «Спартак» — это особая команда, к нему особое отношение. Эта команда имеет самую большую массу болельщиков.

За «Спартак» болеют не просто в России, а во всех бывших странах СССР. Что там происходит? Каким образом там всё это случается? Я не знаю. У меня нет объяснения. Тренер не справился с этим давлением — ни эмоционально, ни психологически. А когда тренер не справляется, это влияет на игроков. Команда играет нестабильно. Для меня это почти нормально», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

