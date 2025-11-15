В Португалии намерены обжаловать дисквалификацию Роналду, рискующего пропустить 2-3 игры

Португальская футбольная федерация (FPF) намерена обжаловать дисквалификацию нападающего и капитана национальной команды Криштиану Роналду, рискующего пропустить более одного матча за удаление во встрече квалификации к чемпионату мира 2026 года с Ирландией (2:0). Об этом сообщает Record.

По информации источника, в скором времени FPF представит Международной федерации футбола (ФИФА) аргументы в пользу смягчения наказания для 40-летнего игрока. В Португалии стремятся предотвратить возможный пропуск Роналду первого матча на мировом первенстве.

Капитан сборной Португалии был удалён за удар локтем по спине защитника Ирландии Дара О'Ши. Роналду может пропустить две-три игры.

Лучший бомбардир в мировом футболе: