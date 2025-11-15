Скидки
Россия — Чили. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

В Португалии намерены обжаловать дисквалификацию Роналду, рискующего пропустить 2-3 игры

В Португалии намерены обжаловать дисквалификацию Роналду, рискующего пропустить 2-3 игры
Комментарии

Португальская футбольная федерация (FPF) намерена обжаловать дисквалификацию нападающего и капитана национальной команды Криштиану Роналду, рискующего пропустить более одного матча за удаление во встрече квалификации к чемпионату мира 2026 года с Ирландией (2:0). Об этом сообщает Record.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Ирландия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Пэрротт – 17'     2:0 Пэрротт – 45'    
Удаления: нет / Роналду – 59'

По информации источника, в скором времени FPF представит Международной федерации футбола (ФИФА) аргументы в пользу смягчения наказания для 40-летнего игрока. В Португалии стремятся предотвратить возможный пропуск Роналду первого матча на мировом первенстве.

Капитан сборной Португалии был удалён за удар локтем по спине защитника Ирландии Дара О'Ши. Роналду может пропустить две-три игры.

Лучший бомбардир в мировом футболе:

