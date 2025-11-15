Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Чили. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная России U21 победила Бахрейн U23 благодаря дублю игрока «Динамо» Бабаева в концовке

Сборная России U21 победила Бахрейн U23 благодаря дублю игрока «Динамо» Бабаева в концовке
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч Кубка Манаса, в котором встречались сборная России среди футболистов не старше 21 года и национальная команда Бахрейна U23. Игра проходила на стадионе «Курманбек» в киргизском Манасе. Матч закончился со счётом 2:0.

На 90+9-й минуте гол забил нападающий Ульви Бабаев. На 90+11-й минуте Бабаев оформил дубль.

Бабаев является игроком футбольного клуба «Динамо» Москва.

Во вторник, 18 ноября, сборная России встретится с киргизской национальной командой U23. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 по московскому времени.

В среду, 12 ноября, сборная России провела матч с Ираном U23. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу россиян. На 34-й минуте счёт во встрече открыл нападающий Даниил Моторин. На 76-й минуте преимущество укрепил полузащитник Даниил Шанталий.

Материалы по теме
Молодёжная сборная России обыграла Иран U23 в первом матче Кубка Манаса

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android