Сборная России U21 победила Бахрейн U23 благодаря дублю игрока «Динамо» Бабаева в концовке

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч Кубка Манаса, в котором встречались сборная России среди футболистов не старше 21 года и национальная команда Бахрейна U23. Игра проходила на стадионе «Курманбек» в киргизском Манасе. Матч закончился со счётом 2:0.

На 90+9-й минуте гол забил нападающий Ульви Бабаев. На 90+11-й минуте Бабаев оформил дубль.

Бабаев является игроком футбольного клуба «Динамо» Москва.

Во вторник, 18 ноября, сборная России встретится с киргизской национальной командой U23. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 по московскому времени.

В среду, 12 ноября, сборная России провела матч с Ираном U23. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу россиян. На 34-й минуте счёт во встрече открыл нападающий Даниил Моторин. На 76-й минуте преимущество укрепил полузащитник Даниил Шанталий.

Материалы по теме Молодёжная сборная России обыграла Иран U23 в первом матче Кубка Манаса

Как сборная России играет при Карпине: