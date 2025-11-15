Скидки
Фернандеш — об удалении Роналду: он знает, что совершил ошибку

Фернандеш — об удалении Роналду: он знает, что совершил ошибку
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался об удалении нападающего Криштиану Роналду в матче 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором сборная Португалии уступила команде Ирландии со счётом 0:2.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Ирландия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Пэрротт – 17'     2:0 Пэрротт – 45'    
Удаления: нет / Роналду – 59'

«Удаление – просто ещё одно футбольное событие. Момент, когда Криш отреагировал так, что ему пришлось дорого заплатить. Он не хотел этого делать. Но в итоге это произошло. Он знает, что совершил ошибку. Завтра он нам не поможет, но это не отменяет того факта, что ещё до удаления мы проигрывали. Конечно, удаление усложнило ситуацию, потому что нас осталось всего 10 человек и у нас не было игрока, который мог бы забить в любой момент», — приводит слова Фернандеша Record.

Сборная Португалии занимает первое место в своей отборочной группе, набрав 10 очков после пяти матчей.

