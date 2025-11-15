«Торпедо» — «Ротор»: онлайн-трансляция матча 19-го тура Первой лиги начнётся в 15:30 мск

Сегодня, 15 ноября, состоится матч 19-го тура Лиги Pari, в котором встретятся московское «Торпедо» и волгоградский «Ротор». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступит Анатолий Жабченко из Краснодара. Начало игры — в 15:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Торпедо» занимает 17-е место в Первой лиге с 15 очками после 18 проведённых матчей. Волгоградский «Ротор» располагается на пятой строчке, у команды 29 набранных очков. Лидирует в чемпионате «Урал» из Екатеринбурга, имеющий в своём активе 39 очков. В топ-4 также входят воронежский «Факел» (39 очков), костромской «Спартак» (33) и московская «Родина» (31).