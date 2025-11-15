Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Чили. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны аргументы, которые будут использовать для смягчения дисквалификации Роналду

Стали известны аргументы, которые будут использовать для смягчения дисквалификации Роналду
Аудио-версия:
Комментарии

Португальская футбольная федерация (FPF) в скором времени представит Международной федерации футбола (ФИФА) аргументы в пользу смягчения наказания для нападающего и капитана национальной команды Криштиану Роналду, удалённого во встрече квалификации к чемпионату мира 2026 года с Ирландией (2:0). 40-летнему игроку может грозить отстранение на два или три матча. Об этом сообщает Record.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Ирландия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Пэрротт – 17'     2:0 Пэрротт – 45'    
Удаления: нет / Роналду – 59'

По информации источника, FPF планирует выстроить защиту Роналду на трёх аргументах:

  1. Главный тренер сборной Ирландии Хеймир Хадльгримссон в преддверии матча заявил, что во время первой игры с Португалией в отборе к ЧМ-2026 судья старался лишний раз не принимать решения против Роналду. Таким образом, Хадльгримссон создал напряжённую атмосферу перед ответной встречей. После удаления Роналду также высказал претензии специалисту на этот счёт.
  2. Роналду постоянно сталкивался с попытками задержать его в штрафной площади, что оправдывает его недовольство.
  3. Отсутствие прецедентов, поскольку это удаление стало первым в карьере Роналду за сборную.

В FPF рассчитывают, что по итогам их защиты капитана национальной команды дисквалифицируют на один матч. На текущий момент есть опасения, что Роналду может пропустить первую игру на чемпионате мира.

Материалы по теме
В Португалии намерены обжаловать дисквалификацию Роналду, рискующего пропустить 2-3 игры

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android