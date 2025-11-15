Стали известны аргументы, которые будут использовать для смягчения дисквалификации Роналду

Португальская футбольная федерация (FPF) в скором времени представит Международной федерации футбола (ФИФА) аргументы в пользу смягчения наказания для нападающего и капитана национальной команды Криштиану Роналду, удалённого во встрече квалификации к чемпионату мира 2026 года с Ирландией (2:0). 40-летнему игроку может грозить отстранение на два или три матча. Об этом сообщает Record.

По информации источника, FPF планирует выстроить защиту Роналду на трёх аргументах:

Главный тренер сборной Ирландии Хеймир Хадльгримссон в преддверии матча заявил, что во время первой игры с Португалией в отборе к ЧМ-2026 судья старался лишний раз не принимать решения против Роналду. Таким образом, Хадльгримссон создал напряжённую атмосферу перед ответной встречей. После удаления Роналду также высказал претензии специалисту на этот счёт. Роналду постоянно сталкивался с попытками задержать его в штрафной площади, что оправдывает его недовольство. Отсутствие прецедентов, поскольку это удаление стало первым в карьере Роналду за сборную.

В FPF рассчитывают, что по итогам их защиты капитана национальной команды дисквалифицируют на один матч. На текущий момент есть опасения, что Роналду может пропустить первую игру на чемпионате мира.

Материалы по теме В Португалии намерены обжаловать дисквалификацию Роналду, рискующего пропустить 2-3 игры

Лучший бомбардир в мировом футболе: