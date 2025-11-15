Стали известны аргументы, которые будут использовать для смягчения дисквалификации Роналду

Португальская футбольная федерация (FPF) в скором времени представит Международной федерации футбола (ФИФА) аргументы в пользу смягчения наказания для нападающего и капитана национальной команды Криштиану Роналду, удалённого во встрече квалификации к чемпионату мира 2026 года с Ирландией (2:0). 40-летнему игроку может грозить отстранение на два или три матча. Об этом сообщает Record.
По информации источника, FPF планирует выстроить защиту Роналду на трёх аргументах:
- Главный тренер сборной Ирландии Хеймир Хадльгримссон в преддверии матча заявил, что во время первой игры с Португалией в отборе к ЧМ-2026 судья старался лишний раз не принимать решения против Роналду. Таким образом, Хадльгримссон создал напряжённую атмосферу перед ответной встречей. После удаления Роналду также высказал претензии специалисту на этот счёт.
- Роналду постоянно сталкивался с попытками задержать его в штрафной площади, что оправдывает его недовольство.
- Отсутствие прецедентов, поскольку это удаление стало первым в карьере Роналду за сборную.
В FPF рассчитывают, что по итогам их защиты капитана национальной команды дисквалифицируют на один матч. На текущий момент есть опасения, что Роналду может пропустить первую игру на чемпионате мира.
