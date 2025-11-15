Непомнящий предложил Юрия Сёмина на пост главного тренера «Спартака»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий предложил назначить Юрия Сёмина на пост главного тренера московского «Спартака».

«Моё субъективное мнение — и в «Спартаке», и в «Динамо» должны работать отечественные специалисты, которые прожили часть своей жизни в этих командах, которые знают все течения. Выбирать нужно из спартаковцев или динамовцев. Сейчас прозвучала очень интересная формула — а почему бы Юрию Павловичу Сёмину не возглавить «Спартак»?

На практике это было бы вполне возможно. Было бы очень интересно следить. Я так понимаю, он готов. Но он-то готов, там руководители «Спартака» не готовы. Он же даже почему-то не пригодился «Локомотиву» — это труднообъяснимая ситуация», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.